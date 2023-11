Clipe de “Escolinha do Funk”, de MC Mari, chega nesta sexta (10)

O batidão, com produção do DJ Zullu, conta ainda com coreografia protagonizada pelas cantoras Mari, Mirella, Valesca e Tainá Costa

MC Mari convidou Mirella, Valesca e Tainá Costa para o seu DVD, e o resultado poderá ser visto no videoclipe de “Escolinha do Funk”, que será liberado nesta sexta (10) no YouTube. O batidão, com produção do DJ Zullu, conta ainda com coreografia protagonizada pelas cantoras.

A letra traz trechos como: “As professoras tão juntando a escolinha/E a matéria de hoje é sentadinha/Se acertar o macete, ganha estrelinha/Eu quero ver se tu é braba na jogadinha/Se prepara o movimento é muito fácil de fazer, vou fazendo devagar que é pra tu não esquecer/Sou professora bebê, eu vou ensinar você”.

“Escolinha do Funk” faz parte do terceiro e último bloco do DVD “Versão Brasileira” da MC Mari, que chega ainda com mais três faixas inéditas: “Poucas Palavras” com Oh Polêmico (prod DG & Batidão Stronda), “Término Recente” com Solange Almeida (prod DG & Batidão Stronda) e a homônima “Versão Brasileira”, com MC Hariel (prod DJ Perera).

Unindo sonoridades como forró, sertanejo e funk, o projeto foi gravado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, e conta com um total de 11 faixas apresentando toda a essência da cantora nascida em Itabuna, interior do Sul da Bahia. A produção musical reúne um time de hitmakers, como DG, Batidão Stronda, DJ Perera, DJ Zullu, entre outros. A direção geral é de Dodô Costa e da GR6.