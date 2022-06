Claudia Leitte lançará primeira parte do álbum ‘Ao Vivo na Prainha’ nesta semana

EP conta com as participações de Juliette, Lucy Alves e Thiaguinho

A cantora Claudia Leitte vai lançar nesta quinta (30) um EP com quatro músicas: “Volte Logo”, “Pensando em Você”, “Falando Sério” e “Dengo Meu” -esta última em parceria com Juliette e Lucy Alves. As quatro canções farão parte do álbum “Ao Vivo na Prainha da Claudinha”, que foi gravado em um condomínio de luxo, em Itupeva, interior de São Paulo, no final de maio.

Segundo a cantora, a opção por apresentar o trabalho por etapas foi tomada por causa do ritmo acelerado da internet. “Para que cada faixa e cada momento especial desse show seja percebido e entendido pelo público”, explica ela.

“A primeira etapa chega agora, na temporada de São João, pois a sonoridade dessas faixas trazem as mesmas raízes nordestinas que ‘Dengo Meu'”, acrescenta Claudia. No final de julho, outras músicas que compõem o álbum serão lançadas.

“Ao Vivo na Prainha de Claudinha” faz parte das comemorações de 20 anos de carreira da artista. Além de Juliette e Lucy Alves, Thiaguinho também faz uma participação especial no álbum.

