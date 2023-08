Clara Lima estreia no Jersey Drill com ‘Camisa 10’

Conhecida por mandar o papo reto em seus versos, a cantora mostra versatilidade ao rimar sob os beats do jersey drill

Clara Lima no Jersey Drill! É com essa pegada que a rapper mineira lança seu novo single, nesta quarta-feira (30/8): “Camisa 10”. Com produção de DJ Guizin do Trem, a faixa já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube.

“Camisa 10” traz uma versão ainda inédita da artista. Conhecida por mandar o papo reto em seus versos, a cantora mostra versatilidade ao rimar sob os beats do jersey drill, vertente que se difundiu pelos Estados Unidos e França e conta com instrumentais mais suaves que o drill tradicional. “É o estilo que escolhi para me jogar agora”, conta Clara.

Antes mesmo de ser lançada, a faixa já trazia apelo do público. A prévia, compartilhada nas redes sociais de Clara, acumula mais de 100 mil visualizações e comentários de nomes como Djonga, MC Luanna e Cynthia Luz.

O single faz parte da nova leva de lançamentos de Clara após o álbum “Além”, projeto que bateu a marca de meio milhão de ouvintes no Spotify. Posteriormente, a rapper colaborou com MC Luanna e Duquesa em “Donas do Jogo 2”, da Tropa do Bruxo, e disponibilizou “De Ponta a Ponta”, em julho. Agora, a cantora dá início a uma nova fase na carreira, com foco em projetos que envolvam a estética do Jersey Drill.