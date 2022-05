Christina Aguilera lança novo álbum “Aguilera”

Como parte do lançamento, a artista surpreendeu com seu novo single “Suéltame”, ao lado da estrela argentina Tini, juntamente com seu segundo EP em espanhol, “La Tormenta”

Nos últimos nove meses, Christina Aguilera honrou suas raízes latinas da melhor maneira possível: compondo, produzindo, performando e compartilhando hits que estão incluídos em “LA FUERZA”, seu primeiro EP em espanhol em seus últimos 20 anos de carreira, e o segundo EP “LA TORMENTA”, que foi lançado ontem em todas as plataformas digitais. Para completar, Christina decidiu lançar “AGUILERA”, um álbum que inclui todas as músicas que compõem seus EPs em espanhol “LA FUERZA” e “LA TORMENTA”, além de uma nova versão da espetacular ranchera “Cuando Me Dé La Gana”, com o cantor mexicano Christian Nodal. O título do álbum, “AGUILERA”, é uma maneira direta de honrar suas raízes latinas e herança familiar que são a fonte de orgulho e inspiração em grande parte de suas novas músicas. Vale ressaltar que este novo projeto, produzido pelos renomados compositores e produtores Rafa Arcaute e Federico Vindver, inclui colaborações estelares com artistas internacionais como TINI, Ozuna, Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. “AGUILERA” promete encantar os fãs de Christina, já que ela consegue fundir diferentes gêneros musicais latinos sem perder a essência que a tornou uma das artistas mais importantes e respeitadas de sua geração.