CHAMELEO lança de surpresa a música “TDAH” e revela foto de outra faixa

Canção pertence ao álbum “ALTA TENSÃO”, que será lançado no início de dezembro

Após divulgar a capa de seu novo álbum “ALTA TENSÃO” na sexta-feira (24), CHAMELEO surpreende com lançamento inédito nesta segunda-feira (27). Misturando um ritmo frenético à sensualidade em “TDAH”, o artista traz consigo seu estado anímico e eleva os graves com uma letra regada a erotismo. A música já pode ser conferida nas principais plataformas digitais.

Explorando toda sua criatividade em um conceito voltado ao clímax sexual, atrelado à sua personalidade inquieta, a nova obra do cantor traz uma mistura de desejo e idealização carnal. Com letra alusiva ao Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, CHAMELEO conquista os ouvintes com uma batida forte e marcante, aguçando o imaginário com conteúdos explícitos e provocantes em um trap pop dançante. A produção fica por conta do russo Zaur Parsiaty e Lucas Vaz com a composição da letra por CHAMELEO junto à Jenni Mosello.

“Em TDAH eu brinco com o fato de eu viver com TDAH, que é o pico da minha ansiedade e essa faixa é uma forma descontraída e leve de falar sobre esse assunto e trazer de como minha cabeça tá sempre pensando em mil coisas e se perdendo nos próprios pensamentos, principalmente quando se trata de se relacionar amorosamente com alguém, que é nesse caso da música”, afirma.,

O curitibano também compartilhou em suas redes sociais a foto de “Cadeira Elétrica”, outra faixa pertencente ao seu segundo álbum da carreira, com a foto penetrante da canção junto ao áudio de “TDAH”.

Apaixonado pela excentricidade, CHAMELEO mostra suas influências pessoais em seu mais novo álbum, intitulado de “ALTA TENSÃO”, que será lançado em dezembro. Inclusive, algumas canções pertencentes a este projeto já foram lançadas: “wet dreams”, “deu para sentir”, “TE ODEIO” e “MURAKAMI”, dando um gostinho do que ainda está por vir.

Vale lembrar que com mais de 17 milhões de plays apenas no Spotify e 10 milhões de acessos em sua página oficial do YouTube, CHAMELEO é uma das maiores revelações do cenário da música pop da atualidade.