Cezar Degraf lança single “Horizonte de Eventos” pelos 25 anos de carreira

Um dos nomes do rock independente do Distrito Federal com mais views nos streamings lança, nesta quinta-feira (30), um novo single em comemoração aos 25 anos de carreira

O músico e produtor Cezar Degraf lança, nesta quinta-feira (30/11), o single “Horizontes de Eventos”. A composição faz parte das comemorações dos 25 anos de carreira do paranaense erradicado no Distrito Federal. Finalista do prêmio Music Pro Award PPM 2022 e jurado do Grammy Latino deste ano, Degraf é um dos nomes do rock mais ouvido no Spotify e demais plataformas de streaming do gênero, na atualidade.

Cezar Degraf iniciou sua carreira ainda nos anos 1990 e foi o idealizador das bandas Vontana, Leg, Stereo Hz e Dharma. Atualmente, além da carreira solo, ele tem se dedicado a produzir bandas autorais do Distrito Federal e do Entorno e o projeto Alto Volume, que dá espaço aos novos nomes do rock de Brasília em importantes casas de shows.

O sucesso dentro e fora dos palcos se reflete em números. Apenas com o singles “Inspiração”, o músico alcançou a marca de 500 mil views. Em seguida, a “Tribo” trouxe uma perspectiva contestadora e visceral seguindo o mesmo caminho. Em 2021, foram lançados “1000Km” e “Indestrutível”, e no ano seguinte “Lutar e Vencer”, que foi destaque em diversas playlists oficiais nas plataformas de streamings, consolidando Degraf como um dos artistas autorais independentes de rock do Distrito Federal mais escutados no Brasil, naquele ano, tanto nas plataformas gratuitas quanto nas pagas.

Ascensão

O trabalho musical de Cezar Degraf foi reconhecido por importantes selos, como Warner Music, Midas Music — de Rick Bonadio, que revelou nomes como Charlie Brown Jr e Mamonas Assassinas, entre outros — e Show Livre, que rendeu a banda Vontana um show ao vivo divulgado pelo YouTube da gravadora.

Diante de toda sua carreira, o músico comemora a boa fase dos últimos anos, falando sobre o novo trabalho. “’Horizonte de Eventos’ sintetiza dentro de uma só canção vários momentos da minha trajetória como músico. É como se eu visitasse de forma inédita e original revisitado os diversos trabalhos que fiz no decorrer destes 25 anos de carreira musical. Uni elementos antigos e novos com uma estética bem singular”, conta Cezar Degraf.

Para a nova música, o paranaense uniu o rock clássico e o contemporâneo, com o objetivo de continuar atraído um público mais jovem sem desagradar aos fãs mais antigos. Para conferir o novo single, basta procurar por Cezar Degraf no seu tocador favorito e fazer o pre-save.