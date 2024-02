Céu lança novo single, “Coração Âncora” em parceria com o produtor baiano RDD

Caracterizado pela cantora como música que vai “de encontro com o fervo pré-Carnaval”, a nova aposta já está está disponível nas plataformas digitais

Período de pré-carnaval, a cantora Céu ao lado do produtor baiano RDD, lança em todos os serviços de streaming, o novo single “Coração Âncora”.

“Você sabe me ancorar / Sabe como fazer isso / Nem sua mão gostosa / Vai poder barrar / O meu compromisso / Com o vento”, canta Céu no último verso de “Coração Âncora”.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a cantora conta os detalhes sobre a nova produção e como anda a sua carreira.

“Essa música, eu já tinha feito a um tempo, gosto de escrever e deixar a música ali parada por um tempo para ver o que acontece. Como sou fã do Rafa, não vi melhor pessoa para essa parceria”, declara Céu.

A música fala sobre um local para se ancorar, mas também em encontrar coisas novas sem medo. Para Céu esse é o cerne do seu trabalho. “Gosto de fazer coisas novas, não fico parada em um só gênero, mas sou bem fincada na música brasileira contemporânea”.

O trabalho vem acompanhado de uma arte linda, que a cantora mesmo desenhou. Uma âncora meio estilo tatuagem vintage. “Pois é essa arte, ficou como eu queria, algo meio vintage, com sol e praia, um lugar para ficar sem ficar preso”, comenta Céu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Coração Âncora”, já está disponível nas plataformas digitais. Confira!