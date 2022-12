Cássia Eller canta Beatles, Jimi Hendrix e Muddy Waters em álbum inédito

Com dez faixas, o álbum é voltado ao blues e, segundo a gravadora, precisou de poucos ajustes

Um disco inédito gravado pela cantora Cássia Eller e o guitarrista Victor Biglione será lançado neste sábado (10) data em que a artista, morta em 2001, completaria de 60 anos.

Com dez faixas, o álbum é voltado ao blues e, segundo a gravadora, precisou de poucos ajustes. A gravação é de shows dos músicos no Circo Voador, do Rio de Janeiro, em 1992.

Em nota, Biglione conta que a obra surgiu depois de ele viajar para os Estados Unidos, em 1991, se encantar com o blues e convidar a cantora para um projeto do gênero.

“Lembro que a Cássia foi à minha casa bem tímida. Passei a ela o repertório e, três dias depois, no primeiro ensaio com a banda, ela já havia dominado todas as canções com interpretações estonteantes e cheias de personalidade. Todos ficaram de queixo caído, pois ela não conhecia aquelas obras até então”, diz Biglione.

Veja os comentários do guitarrista para cada uma das faixas.

I’m Your Hoochie Coochie Man

A partir da interpretação inesquecível de Muddy Waters, fiz o arranjo elaborando mais alguns riffs bem primitivos e usando um naipe de metais com sax alto, sax tenor, trompete e trombone para apoiar uma interpretação gutural da Cássia Eller

Got to Get You Into My Life

Neste arranjo, tive a alegria de juntar à melodia de Paul McCartney uma guitarra lisérgica, partindo de uma adaptação do Blood, Sweat e Tears. Tudo foi completado pelo naipe de metais e pela voz vibrante da Cássia

Same Old Blues

Reflete bem a ancestralidade do blues com sua pegada quase religiosa. Com o auxílio luxuoso do naipe de metais, num arranjo especialíssimo, eu e Cássia entramos de cabeça nesse ritual mágico.

When Sunny Gets Blue

Esta melodia e harmonia sempre me fascinaram. Talvez seja o momento mais límpido do disco, com a excelência do baixo acústico do saudoso e genial Nico Assumpção.

O sax do Zé Nogueira e a guitarra assumem uma linha tipicamente jazzística. E a Cássia entrega uma interpretação sedosa, elegante, à altura das grandes divas do gênero.

Blues Medley II

Este é um dos momentos instrumentais do álbum. Fazer um medley juntando “Oh, Well, Quadrant, Lazy'” e alguns riffs de minha autoria.

Foi uma experiência muito instigante porque, além de não perder o fio da meada, num andamento shuffle mais ligeiro, tive a oportunidade de mostrar vários tipos de fraseologia e sons da guitarra.

A banda-base, formada por Ricardo Leão, Marcos Nimrichter, André Gomes e André Tandeta, mandou bem demais

If Six Was Nine

A morte precoce de Jimmy Hendrix abortou sua colaboração com Miles Davis, algo tão desejado pelo lendário trompetista.

Neste arranjo, eu me permito arriscar sobre o que poderia vir a ser o resultado desse encontro de um monstro sagrado do rock com outro do jazz, unindo a intrincada sonoridade de Hendrix e o fraseado inconfundível de Miles. Cássia embarcou lindamente nessa viagem

Prison Blues

Esta é uma homenagem minha e da Cássia ao Led Zeppelin e seu guitar hero, o inigualável Jimmy Page. Mostra o vigor de um power trio e encontra uma interpretação devastadora da Cássia. É uma autêntica cacetada! Cássia Eller em estado bruto

I Ain’t Superstitious

Partindo do famoso riff do Jeff Back Group, utilizei o supertime de metais formado por Zé Nogueira Chico Sá, Bidinho e o saudoso Serginho Trombone para substituir o fraseado de algumas guitarras do Beck e toquei a guitarra slide para que Cássia completasse com muito vigor e agressividade na interpretação deste grande clássico de Willie Dixon

I Ain’t Got Nothing But the Blues

Foi bastante desafiador juntar a conotação do blues rural dada por dois violões e o baixo acústico do inesquecível Nico Assumpção nesta harmonia riquíssima do grande mestre Duke Ellington.

Comprovando toda sua categoria como intérprete, Cássia surge inspiradíssima nessa faixa imprimindo um timbre jazzy e classudo.

Blues Medley I

Para fechar o álbum, outro medley que começa com a bonita melodia de “Need Your Love So Bad”, um clássico de Little Willie John que já mereceu muitas releituras.

Esse clima vai crescendo com “You Shook Me”, do grande Willie Dixon, para terminar com “The Flash Door”, um tema de minha autoria, em fraseados de eletric bebop bem ágeis na guitarra