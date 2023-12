Carol Biazin lança álbum deluxe com participações especiais

“REVERSA [in]ato” já está disponível nas plataformas

Depois do sucesso de “REVERSA”, tocado mais de 42 milhões de vezes nas plataformas musicais e com uma turnê que rodou o país e contou com sold outs, Carol Biazin quer se desgarrar das emoções e mostrar sua essência mais pura. Em “REVERSA in[ato]”, ela adiciona o capítulo final ao projeto explorando todas as suas possibilidades artísticas nas 5 faixas. Dentre elas, a música “real valor”, uma parceria com Marina Sena e Vulgo FK, que é um testemunho da diversidade musical e da fusão de gêneros que permeia o trabalho da cantora. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais.

O início do projeto foi a colaboração com Baco Exu Do Blues, na canção “ligações de alma”, que serviu como o single de abertura. A parceria entre Carol e o rapper baiano cativou os fãs desde o lançamento, alcançando posições notáveis nas paradas musicais, incluindo o Top 200 do Spotify, Top Viral e Chart em Portugal.

A inclusão de “pouco [nem tão pouco assim]”, uma nova versão de uma faixa do álbum original, adiciona uma camada à narrativa da relação da artista com os fãs, já que a canção é um presente para eles. “glitter [ao vivo]” oferece uma experiência única, trazendo uma performance ao vivo, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, de uma das faixas de “REVERSA”. Essa apresentação proporciona a sensação autêntica e visceral de um espetáculo que captura a energia vibrante de Carol em seus shows. Por fim, a música “isso é tão 2007” emerge como uma crítica aos processos da indústria do pop, expondo uma perspectiva da artista sobre o atual mercado da música.

“REVERSA in(ato)” não é apenas apenas uma extensão de REVERSA; É um ponto de encontro de atos, onde a música e a identidade da artista se entrelaçam. Neste lançamento, ela tenta se desfazer de qualquer influência emocional que possa distorcer a visão das coisas e oferece aos ouvintes uma versão crua e desimpedida do seu trabalho.