Capital Inicial lota Cidade das Artes e recebe convidados especiais na gravação do novo DVD

Ontem à noite a Grande Sala da Cidade das Artes no Rio de Janeiro foi tomada por fãs do Capital Inicial

A banda subiu ao palco para celebrar sua carreira num show emocionante e cheio de convidados especiais. Visivelmente emocionado, Dinho Ouro Preto conteve as lágrimas em vários momentos do show. Em 2022, a banda comemora 40 anos de muito rock’n roll, e para isso preparou um projeto especial intitulado “Capital Inicial 4.0”.

Com produção musical de Dudu Marote, direção artística de Batman Zavareze e direção de fotografia de Césio Lima o show contou com a participação especial de Pitty (O Passageiro), Carlinhos Brown (Música Urbana), Samuel Rosa (Tudo Que Vai), Ana Gabriela (Fogo), Vitor Kley (Primeiros Erros) e Marina Sena (Natasha).

A banda evitou o conceito de retrospectiva preferindo transformar a gravação do DVD em uma grande festa para celebrar o presente e o futuro, e aproveitou para encher a plateia do teatro com seus fã clubes e a frisas com seus amigos e parceiros de longa data. O Capital Inicial comemorou sua obra, sua trajetória e a importância do rock nacional, colocando-se como artista que impactou o coração e imaginário de uma geração inteira, e é referência para novas gerações renovando seu público através do poder de suas canções.