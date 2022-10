Capital Inicial fará a nova turnê com ingressos em NFT

Sabe o ingresso daquele show incrível, inesquecível? Agora ele será um NFT para ficar na sua coleção pra sempre

Em comemoração aos 40 anos de Rock Nacional, o Capital Inicial lança uma novidade: os ingressos para a nova turnê da banda brasiliense serão vendidos em NFT – tokens não fungíveis. O projeto também inclui um programa inovador de recompensas.

O primeiro show será no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2023. São cinco tipos de ingressos/NFT, cada um com uma arte digital exclusiva, que oferece diversos benefícios, como assistir a passagem do som, conhecer a banda pessoalmente, pôster digital em NFT, lugares especiais no show, entre outros.

Na compra do ingresso, o fã ganha o NFT correspondente, tem acesso a conteúdos exclusivos e já participa automaticamente do Projeto Engage, um programa de recompensas especiais. Uma das recompensas é, por exemplo, o rascunho original em NFT da letra da música Isabel feita em homenagem ao nascimento da filha do vocalista do Capital, Dinho. Quem não puder ir ao show do Rio de Janeiro poderá participar do Projeto Engage através do Membership Pass, que permite ao fã participar de todas as atividades.

Além disso, os fãs também terão acesso ao Metaverso do Capital – um espaço virtual totalmente dedicado à obra da banda – onde poderão assistir a shows, ver fotos inéditas, comprar produtos personalizados, interagir com outros fãs do mundo todo, etc.

Sabe o ingresso daquele show incrível, inesquecível? Agora ele será um NFT para ficar na sua coleção pra sempre. Mais detalhes sobre todo o projeto estão disponíveis no site www.capitalinicialnft.com.

“Oportunidade”

Para o Capital, essa inovação e modernidade é uma forma de estar mais perto de cada fã e poder retribuir por tantos anos de carinho e dedicação com a banda. “O projeto NFT do Capital é uma oportunidade única para nossos fãs se aproximarem ainda mais da nossa vida, das nossas turnês, do backstage, da nossa história e nossa obra. É maravilhoso! Um mundo novo que iremos descobrir e construir juntos”, comenta Dinho.

Sérgio Campos é CEO da Miintme, plataforma para criação de projetos e comercialização de NFTs que foi escolhida para receber o projeto da banda. Feliz em poder colaborar com o grupo nesse novo mundo, ele explica as possibilidades que isso traz para os fãs: “Vamos usar a web 3.0 para diminuir ainda mais a distância entre o fã e seu ídolo, eternizando essa relação através de NFTs e experiências únicas e exclusivas, não esquecendo que o NFT é um ativo digital com valor financeiro, escasso, único e colecionável.”