Cantores confirmados no BBB24 crescem na Deezer

Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Rodriguinho movimentaram o streaming após serem confirmados no reality show, com crescimento de até 153% nos streams

Após o anúncio dos participantes do Big Brother Brasil 2024 e a confirmação dos famosos Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Rodriguinho, que farão parte do elenco de camarotes do reality, os cantores apresentaram crescimento de streams na Deezer.

O hit “Tá tranquilo, tá favorável” de MC Bin Laden, lançado em 2015, registrou crescimento de 226% nos streams no último final de semana, enquanto o próprio artista teve um aumento de 58%.

Wanessa Camargo também se destacou, com seus streams subindo 153% durante o mesmo período, surfando na onda de entusiasmo gerada pelo anúncio do reality.

Mas as revelações musicais do BBB24 não se limitaram a esses dois artistas. O cantor Rodriguinho, ex-integrante do grupo “Os Travessos”, também confirmado como parte do elenco, viu um crescimento de 67% em seus streams.

