Cantora que se apresentou nas últimas horas de Mandela morre aos 36 anos

A cantora sul-africana Zahara que se apresentou nas últimas horas de vida de Nelson Mandela morreu aos 36 anos.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) –

A artista morreu nesta segunda-feira (11) e estava internada há um mês para tratar uma doença no fígado.

A morte foi confirmada através de um post no Instagram da cantora. “É com o coração pesado e o mais profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada filha, irmã e amiga, Zahara. Rodeada pela família e entes queridos, Zahara partiu deste mundo na segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Ela era uma luz pura, e um coração mais puro, nesse mundo. Um farol de esperança, um presente e uma bênção para nós e para inúmeras pessoas ao redor do mundo”, diz o comunicado.

Zahara estava em um hospital após dar entrada na unidade por uma doença agravada por problemas de alcoolismo. No mês passado, Oyama Dyosiba, empresário da cantora, havia informado que a artista tinha sido internada após se queixar de dores físicas.

Em 2013, Zahara cantou uma música na casa de Mandela antes da morte do ex-Presidente da África do Sul. Depois, ela escreveu uma canção como forma de homenagem. “Herói dos heróis. Não há ninguém como ele”, diz a letra.

Em 2011, a cantora ficou conhecida pelo continente africano pós lançar o álbum “Loliwe”. Zahara tem cinco álbuns na carreira, ganhou prêmios na África do Sul e também internacionais e, em 2020, foi incluída na lista das 100 mulheres da BBC.