Cantora portuguesa Mariza trará o fado a Brasília

A cantora Mariza, um dos maiores nome do fado, está de volta ao Brasil para uma turnê que marca o tão esperado retorno da artista aos palcos brasileiros. Em Brasília, ela se apresenta neste sábado (27/4), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e promete encantar o público com sua voz poderosa e interpretação única do fado e da música portuguesa.

No palco, Mariza apresentará um repertório que inclui seus maiores sucessos, como “Quem me dera” e “Melhor de mim”, misturando emoção e técnica para proporcionar uma experiência musical inesquecível.

Crédito: Divulgação

Sobre Mariza

Nascida em Maputo e criada em Portugal, é conhecida como uma das maiores forças renovadoras do fado — gênero musical profundamente enraizado na cultura portuguesa. Com quase duas décadas de carreira, sua habilidade em combinar tradição e contemporaneidade com performances cativantes a tornou reconhecida internacionalmente.

Seu álbum de estreia ‘Fado em Mim’, em 2001, inicialmente reverenciava Amália Rodrigues — ícone do fado —, mas logo Mariza encontrou sua própria voz. Ao longo dos anos, ela incorporou uma ampla gama de influências em seu repertório, solidificando sua posição como uma artista de world music.

Crédito: Divulgação

MARIZA – “O MAIOR NOME DA MÚSICA PORTUGUESA”

Neste sábado (27/4), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses – Sala Planalto. Abertura dos portões às 19h. Classificação indicativa: 14 anos. O local possui estacionamento pago. Ingressos à venda na Bilheteria Digital. Informações: (21) 99740-5218 (WhatsApp).