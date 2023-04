Cantora brasiliense Bárbara Silva lança novo álbum nesta quinta-feira (13)

“Coisas Vazias Ficam Pra Trás” conta com canções inéditas, composições da artista e videoclipe especial

A cantora e compositora Bárbara Silva lança seu primeiro álbum no dia 13 de abril, nas principais plataformas digitais. Intitulado “Coisas Vazias Ficam Pra Trás”, o projeto conta com 10 faixas, incluindo músicas inéditas e algumas já lançadas anteriormente, e apresenta uma variedade de gêneros musicais, transitando entre a Música Popular Brasileira, o Pop, o Rock e o Groove. O single homônimo ganha uma videoclipe especial, com estreia marcada para a mesma data, às 18h, no YouTube.

Com letras poéticas e que abordam temas como amor, paixão, reflexões sobre comportamentos humanos e questões sociais, as músicas de Bárbara Silva costuram situações da vida. O álbum inclui duas colaborações com artistas de São Paulo, Hugo Branquinho e José Cândido, que também é o produtor musical de metade do projeto.

A música de trabalho, que leva o nome do álbum, é uma mistura de bossa nova com samba e revela uma nova fase de composições da cantora. A canção foi criada durante a pandemia, com o olhar voltado para as pessoas ao seu redor, ao amor e ao amadurecimento. A produção musical ficou a cargo de Gregoree Júnior e a faixa conta com a participação de grandes músicos de Brasília, como Carlos Pial.

O álbum terá uma versão Deluxe, com um show gravado ao vivo. Para a cantora, o projeto é a junção de sua trajetória musical, com composições que vão desde a adolescência até o presente momento. “Eu sempre ouvi de tudo. MPB, Pop Rock, e principalmente música brasileira. Então tenho Djavan, Marisa Monte, Legião Urbana, Cássia Eller, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Lenine, Zeca Baleiro, Adriana Calcanhoto, Cartola, os clássicos do samba e do choro como referência”, destaca Bárbara Silva.

Com uma mensagem que busca inspirar as pessoas a viverem a essência da vida e a descartarem o supérfluo, “Coisas Vazias Ficam Pra Trás” promete ser um grande sucesso e consolidar ainda mais o talento de Bárbara Silva no cenário nacional. As músicas e clipes podem ser encontrados em todas as plataformas digitais e no site oficial da cantora.

Sobre a cantora

Bárbara Silva é uma cantora e compositora brasiliense que descobriu seu dom para a escrita ainda na adolescência. Iniciou seus estudos musicais na Escola Parque, da 209/210 Norte, e posteriormente na Escola de Música de Brasília. Entre 16 e 20 anos, se aventurou em bandas, mas deu uma pausa para se dedicar aos estudos de Direito e à família. Em 2017, voltou à música e em 2020 lançou seu primeiro single “Sequer Ouvir Tua Voz” do EP intitulado “Desengavetando Quadros”. Desde então, tem tido lançamentos frequentes acompanhados de apresentações ao vivo em seu canal no YouTube.

A paixão pela música e pela MPB tem levado a artista para outros lugares promissores na carreira. Prova disso é são as canções “Deixa Eu Entrar – feat Hugo Branquinho”, que já acumula mais de 1 milhão de players; e “Que Bom Te Ter Aqui”, com mais de 900 mil ouvintes, ambas no Spotify.

“Coisas Vazias Ficam Pra Trás”

Lançamento: 13 de abril (quinta-feira)

Pré-save do álbum: https://ffm.to/coisas-vazias-ficam-pra-tras

Pré-save do videoclipe:

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2wtqSDlZaxdRlek9nNF5XV

YouTube: https://www.youtube.com/@BarbaraSilva/

Instagram: https://www.instagram.com/abarbarasilva.musica/

Site: https://barbarasilva.com.br/