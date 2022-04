Camila Cabello diz que nova música é sobre saída do Fifth Harmony

Em uma entrevista dada à Reuters, a cantora falou de seu novo álbum, ‘Família’, lançado hoje, sexta-feira, dia 8

Camila Cabello, 25, lança nesta sexta-feira (8) o álbum “Família”. Em entrevista à Reuters e repercutida pelo Page Six, Camila revela que em uma de suas músicas, “Psychofreak”, ela aborda a sua saída do grupo Fifth Harmony.

Na letra, ela chega a se referir às antigas colegas de grupo Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke e Dinah Jane no seguinte trecho: “Todo mundo diz que sente falta do meu antigo eu / Eu estive nesse passeio desde os 15 anos / Eu não culpo as garotas por como tudo aconteceu”.

“Essa música é basicamente sobre ansiedade e todas as coisas diferentes que compuseram minha jornada com ansiedade e por começar muito jovem na indústria”, disse ela.

Apesar disso, ela garantiu que a relação com as ex-companheiras segue positiva. “Nos apoiamos umas as outras por meio de mensagens diretas e outras coisas. Estou em um lugar muito bom com elas.”

O grupo feminino foi formado em 2012 no programa The X Factor. Camila ficou no grupo até 2016 e sua saída foi muito conturbada. De acordo com o Fifth Harmony, Camilla teria avisado que deixaria a formação por meio de seus representantes.

Horas depois, a própria artista nascida em Cuba declarou que “as meninas estavam cientes de [seus] sentimentos” e que “simplesmente não era verdade” que ela havia saído de uma maneira ruim.

Foto/Reprodução

Mas os desentendimentos não pararam. Tempos depois, o Fifth Harmony publicou uma segunda declaração alegando que Cabello havia se recusado a discutir seu futuro mesmo com esforços feitos pela banda.

Ainda na entrevista à Reuters, a estrela pop diz ter passado de um momento ruim para um bom na produção de seu terceiro álbum, “Familia”. Após um término de namoro e momentos de reflexão, como os promovidos por pressões estéticas, agora ela se diz mais confiante.

“Obviamente, eu quero fazer boas músicas, mas para mim, é como se eu tivesse num momento bom hoje no estúdio e me sentindo segura e relaxada e sentindo que estou sendo fiel a mim mesma”, afirma ela, que credita essa fase boa, em parte, a uma mudança de prioridades em sua vida.

A cantora norte-americana nascida em Cuba disse que o álbum, produzido pela Epic Records, do Sony, foi feito com muito poucas pessoas e ela espera que os fãs ouçam a confiança e a intimidade na música.

Foto/Reprodução

“Comparado com meus álbuns anteriores, acho que sou apenas eu como um ser humano em um espaço melhor, mais fundamentado, mais completo. Meus dois primeiros álbuns foram no final da adolescência, início dos 20 anos -eu tinha muita ansiedade para fazer esses álbuns.”

Em novembro de 2021, Cabello e o cantor Shawn Mendes, 23, terminaram seu relacionamento de quase três anos. “Na medida em que envelheço, as prioridades mudam. E sinto que foi desse jeito para nós dois [eu e Shawn]”, chegou a dizer a cantora após o término em entrevista à plataforma Apple Music.

Ela deixou claro, na ocasião, que não tem mágoas do ex, e que ainda gosta do músico, mas está em outro momento de sua vida. “Começamos a namorar muito jovens, e é como se estivéssemos aprendendo a ser adultos saudáveis”, disse a cantora.