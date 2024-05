Camila Cabello, Anitta e Mc Maneirinho; Confira os lançamentos da semana

A semana está recheada com grandes lançamentos no mundo da música, Camila Cabello feat. Lil Nas X, Anitta, Beth Carvalho, entre outros grandes nomes da música brasileira e internacional. Pensando nisso, o JBr fez uma seleção diversificada. Do funk ao K-pop, do Metal ao sertanejo, essa lista foi pensada para agradar todos os tipos de gostos musicais. Pelo menos uma aqui, tem chance de entrar para sua playlist.



NACIONAIS

Fivela da Lacoste – Luan Pereira

Luan Pereira lançou, nesta quinta-feira (9/5), a música Fivela da Lacoste, com participações de MC Ryan SP e MC PH. O trio anunciou que os R$ 200 mil arrecadados por patrocinadores durante a gravação do clipe serão doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Nem Um Mês – Hugo e Vitor

Com um repertório selecionado minuciosamente, a dupla Hugo & Vitor anuncia a continuidade do projeto Ao Vivo em São Paulo. Após o EP1 disponibilizado em fevereiro, a dupla se prepara para lançar o single Nem Um Mês. Com participação especial do cantor Gustavo Mioto, a música já está disponível em todas as plataformas de áudio.



Gosta de Rua – Felipe & Rodrigo

A faixa Gosta de Rua, que faz parte do projeto Questão de tempo, tornou-se o maior sucesso da dupla Felipe & Rodrigo. Questão de Tempo teve a produção musical sob comando de Eduardo Pepato e contou com as participações de Simone Mendes, Matheus & Kauan e Guilherme & Benuto. Gravado em agosto de 2023 em Goiânia, o DVD teve uma plateia de três mil pessoas, que prestigiaram a dupla na Arena Multiplace.



Relikias do Baile do Martins – MC Maneirinho

Conhecido pelo seu trabalho no funk dos anos 2000, MC Maneirinho já foi indicado ao Grammy Latino, além de ter participado da trajetória de nomes como Bonde das Maravilhas e Nego do Borel. Já disponível em todas as plataformas digitais, o novo projeto do artista conta com 8 faixas, todas versões atualizadas de hits que ele lançou durante sua carreira, mas que nunca estiveram disponíveis no streaming. A faixa-foco de Relikias do Baile do Martins é Agora me chama de boladão, com produção do DJ Yago Gomes.



Nosso samba tá na rua – Beth Carvalho

No último 5 de maio, a “Madrinha do Samba” Beth Carvalho completaria 78 anos. Para homenagear o legado da cantora, a Universal Music Brasil fez o lançamento do álbum Nosso Samba Tá na Rua, que chega pela primeira vez às plataformas digitais. O CD de Beth, lançado em novembro de 2011, foi o primeiro disco de inéditas da sambista depois de uma pausa de 15 anos. Aclamado pela crítica e pelo público, o álbum ganhou, em 2012, o Grammy Latino na categoria de “Melhor Álbum de Samba e Pagode”.



Quebradas 2 – Paulin da Capital, Lipi e Dj GMm

Três anos após o lançamento da primeira edição, os funkeiros Paulin da Capital, Lipi e DJ GM se juntam novamente em Quebradas 2, desta vez, com as participações especiais de L7NNON, Ryan SP e Hariel, mantendo o conceito de conectar favelas, fortalecendo o projeto, que é um grito de representatividade e inspiração para as periferias brasileiras.





INTERNACIONAIS

Arena y Sal – Omar Monte, Anitta

Em mais uma fase de sua carreira internacional como cantora de funk e reggaeton, Anitta se juntou com Omar Monte, Saiko, Yandel e outras estrelas do estilo musical para um remix de Arena y Sal. Confira.



He Knows – Camila Cabello & Lil Nax X

Camila Cabello se uniu a Lil Nas X, na intitulada He Knows. A faixa é parte de C, XOXO, que chega às plataformas digitais em 28 de junho, sucedendo Familia (2022), e se torna o quarto álbum de estúdio da artista cubana.





Lose my breath – Stray Kids e Charlie Puth

O grupo de K-Pop Stray Kids, conhecido por seus sucessos como Red Lights, Megaverse e Drive fez sua estreia oficial em inglês com Lose My Breath, parceria com o cantor Charlie Puth. A música está disponível em todas as plataformas de streaming e ganhou um clipe na madrugada desta sexta (10/5). Formada em 2017, o Stray Kids é formado por oito cantores: Bang Chan, Changbin, Han, Lee Know, Hyunjin, Felix, Seungmin e I.N.



Imperium D (Live Session)

A banda de heavy metal Imperium D lançou seu novo EP intitulado Imperium D (Live Session). Contendo três faixas, promete uma experiência diferente para quem não está acostumado com esse estilo musical.