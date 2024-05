Edu Guedes esclarece sobre programa no SBT com Ana Hickmann

O que? Ana Hickmann e Edu Guedes no SBT? Os boatos rolaram soltos que o chefe de cozinha teria procurado a emissora para negociar um novo programa com Ana Hickmann. Em entrevista para a Caras, ele esclareceu que tudo não passa de especulação.

Recentemente, em entrevista, a namorada de Edu Guedes também aproveitou para desmentir esses boatos: “Não, isso não é verdade. Eu estou lá na Record, no ‘Hoje Em Dia’. A gente está com vontade de trazer algumas coisas de volta, como é caso das minhas viagens internacionais. Inclusive, estão rolando algumas parcerias”, disse Ana Hickmann em conversa com o TV Fama, da RedeTV!.

A equipe de comunicação do SBT não confirmou a informação. Eles também reforçaram que não existe confirmação a respeito dessa suposta negociação entre a emissora com Edu Guedes e Ana Hickmann, de acordo com a Caras.