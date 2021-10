Raí Saia Rodada, Rafa e Pipo, Parangolé sobem ao palco do Cafe de La Musique Brasília neste final de semana

Para os brasilienses que amam os ritmos do nordeste como o forró e o axé, vão poder matar um pouquinho da saudade da animação de lá neste final de semana no Cafe de La Musique Brasília, com três grupos que representam muito bem: Raí Saia Rodada, Rafa e Pipo, e Parangolé

Quem abre os trabalhos na sexta-feira (29), é Raí Saia Rodada com toda sua energia e alegria o músico vai cantar seus principais hits do momento, com muito forró, piseiro e vaquejada, entre eles estão Tapão na raba, Eu acho que não, e Filho do mato.

No sábado (30), será a vez da dupla Rafa e Pipo animarem os brasilienses. Os irmãos que estão completando 10 anos de carreira, vão apresentar seu mais recente trabalho, que mistura o axé e o samba para relembrar clássicos da música baiana, entre eles Baianidade nagô e Prefixo de verão, da Banda Mel; Mimar você e Beija-flor, da Timbalada.

Enquanto no domingo (31), para fechar a programação em grande alto astral, nada melhor que Parangolé. O grupo comandado pelo vocalista Tony Salles, leva sucessos como Abaixa que é tiro, Ela não quer guerra com ninguém e Devagarinho.

Os ingressos para todos os shows estão à venda pelo www.sympla.com.br ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

O Cafe de La Musique Brasília está seguindo à risca o decreto que libera a realização de shows e festivais em Brasília, e a priori, a partir da última atualização, a capacidade de público da festa será limitada a 50% de sua ocupação, distanciamento entre as mesas, uso obrigatório de máscara ao circular pelo espaço, aferição da temperatura logo na entrada, totens de álcool em gel, além de constantes avisos sobre as medidas de proteção durante as apresentações.

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – ao lado do Pier 21

Quando: sexta, sábado e domingo, 29 a 31 de outubro, sempre a partir das 18h;

Ingressos: www.sympla.com.br ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Para mais informações: @cafedelamusiquebrasilia