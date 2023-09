Caetano Veloso compartilha sua opinião sobre a música de Luísa Sonza com seu namorado

Caetano Veloso, um ícone da música popular brasileira, concordou que a melodia da música tem traços da bossa nova

Caetano Veloso, aos 81 anos, compartilhou sua opinião sobre a música “Chico”, de Luísa Sonza, dedicada ao seu namorado, Chico Moedas. A canção gerou discussões sobre se ela se encaixa no estilo da bossa nova.

Os fãs da cantora começaram a debater nas redes sociais, afirmando que “Chico”, presente no álbum “Escândalo Íntimo”, tornou Luísa Sonza a primeira artista brasileira a levar uma música de bossa nova ao topo das paradas do Spotify.

No Instagram, Caetano Veloso, um ícone da música popular brasileira, concordou que a melodia da música tem traços da bossa nova. No entanto, ele ressaltou que a definição pode depender da intenção do artista.

“O violão base está tocando bossa nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira… meio que cobre tudo. São coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista”, comentou o renomado cantor.

O relacionamento de Luísa Sonza com Chico Moeda foi oficializado em julho e, como parte da homenagem, a cantora incluiu a música “Chico” em seu álbum “Escândalo Íntimo”. Ela apresentou a canção ao vivo no The Town, no domingo (3), emocionando o público.