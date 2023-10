Brothers of Brazil, de Supla e João Suplicy, lança disco com faixa foco composta por Erasmo Carlos

“Esse álbum está louco, mano. C’mon kids!”

Os irmãos Supla e João Suplicy, unidos na banda Brothers of Brazil, lançam o álbum “Brothers Again”, nesta sexta-feira (6). O álbum chegará às plataformas digitais via ONErpm e marca o fim de um hiato que começou em 2014.

Ouça “Brothers Again” nas plataformas digitais

O álbum “Brothers Again” apresenta 14 faixas, levando o tradicional rock’n roll da dupla cantado em inglês e português, bem como algumas músicas mistas. Uma das músicas mais notáveis do álbum é “Tropical Snow Dream,” uma colaboração com Pete Doherty, vocalista e frontman das bandas Babyshambles e The Libertines.

Mas o grande destaque do álbum é a faixa título, “Brothers Again,” que conta com uma letra especial escrita por Erasmo Carlos, um dos ícones da música brasileira e do rock nacional.

João Suplicy foi direto ao expressar o sentimento do disco: “tá muito legal voltar a tocar com meu irmão nessa nova fase”. Supla, por sua vez, destacou a importância da colaboração e da energia única da banda, sem economizar nos jargões que fazem do papito uma das figuras mais carismáticas do rock brasileiro: “Tocar bateria e cantar ao mesmo tempo exige uma atenção a mais, eu gosto desse movimento no Brothers of Brazil. Eu amo tocar e cantar com meu irmão, é um outro lado meu. But always with an attitude!” e emendou: “Esse álbum está louco, mano. C’mon kids!”

Apesar de suas carreiras solo, a dupla demonstra que a chama do estilo Punkanova continua viva.