Brisa Star e Gabi Martins se juntam no feat “Quem Jura Mente”

As cantoras, em parceria com a Sony Music, segue o ritmo clássico da pisadinha e fala sobre desilusão amorosa

Após seus dois grandes sucessos de chart “Se Joga no Passinho”, “Cena de Amor” e uma sequência de lançamentos solo, Brisa Star libera seu novo single inédito com a participação da cantora Gabi Martins. A faixa “Quem Jura Mente”, trabalho em parceria com a Sony Music, segue o ritmo clássico da pisadinha e fala sobre desilusão amorosa.

Ouça AQUI!

Assista AQUI!

A música é um piseiro com uma pegada mais romântica, na qual a artista relata uma decepção amorosa bastante semelhante às situações reais de muitos casais, que ora ou outra, se deparam com uma frustração no relacionamento. A composição da faixa conta com grandes nomes como: Fábio Garrafinha, Lukas Kauan, Darlan Caneta, Renato Moreno e também o pai da Brisa Star, Juninho Kassanikeo.

No clipe, após serem enganadas nos relacionamentos, as artistas interpretam a letra da música em uma live no Instagram, empoderadas e prontas para a próxima. “Está chegando pra vocês nossa nova música escolhida por mim e pela maravilhosa Gabi Martins! Cada detalhe foi especialmente pensado em vocês! Então, quero ver todo mundo cantando esse hit comigo hein”, comenta a cantora mineira que integra o Filtr Lab, programa da multinacional que visa impulsionar artistas em ascensão.

Sobre Brisa Star

Nascida em 2007 na cidade de Ibiaí-MG, Brisa Star, filha da professora Suelita e do cantor/compositor Juninho Pirado. Acompanhando a rotina musical do pai em casa, a Brisa por muitas vezes interagia com seu jeito divertido e espontâneo em imitações de várias vozes de cantores famosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2018, o pai em rotina de gravação a levou para participar da música “Dançando”. No ano seguinte ela participou ao vivo da gravação de um CD, fazendo cover da música “Me Belisca” do MC Bruninho, na versão piseiro, que ficou em primeiro lugar nas paradas regionais. Em agosto de 2020, Brisa lançou o single “Se Joga No Passinho” com a participação do cantor Thiago Jhonathan (TJ). Essa canção alcançou um grande destaque no YouTube, chegando a um milhão de views em apenas 3 dias de lançamento.

Quase um ano depois, a música “Se Joga No Passinho” estava viralizada na rede social TikTok, sendo a música mais tocada do Brasil, em alta no 6° lugar do Brasil. Assim, a artista assinou seu 1° contrato com Sony Music com apenas 13 anos de idade. Em seguida gravou a música “Cena de Amor” com a participação do cantor Zé Vaqueiro, lançada pela Sony Music, que se tornou Top 1 em alta no YouTube e viral no TikTok. Depois. Por fim, lançou “Prometi”, faixa composta por Juninho Pirado (integrante do Trio Kassanikeo e pai de Brisa) e a versão de piseiro da música “Como Eu Quero”.