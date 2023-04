Brasília é homenageada no EP “Monumental”, de Gaê

Gaê convida o ouvinte a um passeio afetivo por Brasília onde poesia e arquitetura se fundem em imagens que aproximam universos internos e externos

O artista brasiliense Gaê lança, nesta quinta-feira (20), o EP “Monumental” nas plataformas digitais. São quatro faixas que revelam um trabalho que passeia por ritmos e influências do multiartista.

O EP conta com as músicas “Monumental” (Gaê), “Ipê Amarelo” (Gaê / Alexandre Moreno / Bemti / Cauê Lemes), “Avião de Noé” (Gaê) e “Corredores” (Gaê).

O lançamento estará disponível em diversas plataformas digitais. Para ouvir, acesse linktr.ee/somdegae

“É uma celebração da minha cidade de origem por meio de canções que eu tinha espalhadas por aqui e unidas apenas por ter Brasília como cenário e inspiração. Uma nova versão de ‘Ipê Amarelo’ (primeiro lançamento do artista) se junta a elas, além de ser também a primeira vez que faço um trabalho inteiro com a minha banda atual. Então o EP acaba por marcar também uma transição para essa nova sonoridade que guia as nossas criações futuras.” Conta Gaê.

Gaê convida o ouvinte a um passeio afetivo por Brasília onde poesia e arquitetura se fundem em imagens que aproximam universos internos e externos: a cidade lá fora e o âmago do artista. Exemplo disso é a canção-tema do novo trabalho em que o artista declama “Cê não me tira do eixo que meu Eixo é Monumental”.