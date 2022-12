‘Bohemian Rhapsody’ quebra recorde com 2 bilhões de plays no Spotify

A banda britânica, que iniciou sua carreira em 1970, gravou “Bohemian Rhapsody” em cinco diferentes estúdios, no País de Gales

Não é apenas uma fantasia. “Bohemian Rhapsody”, música gravada pela banda Queen, de Freddie Mercury, chegou nesta semana à marca de 2 bilhões de streamings no Spotify. O número impressiona porque a faixa, que faz parte do disco “A Night at the Opera”, foi lançada há quase 50 anos.

A banda britânica, que iniciou sua carreira em 1970, gravou “Bohemian Rhapsody” em cinco diferentes estúdios, no País de Gales. Mais de 180 vozes foram justapostas nos quase 6 minutos da canção, que mistura elementos de ópera com rock.

Um ano após o lançamento da música, o álbum vendeu mais de um milhão de cópias.

A música dá nome à cinebiografia de Mercury, que morreu no dia 24 de novembro de 1991. Protagonizado pelo ator Rami Malek, que levou o Oscar de melhor ator em 2019, o filme retrata também a famosa performance da banda no Live Aid, em 1985.