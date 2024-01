Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa vão se apresentar no Grammy

O Grammy, maior premiação da música, anunciou que sua próxima edição terá apresentações das cantoras Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

O Grammy, maior premiação da música, anunciou que sua próxima edição terá apresentações das cantoras Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa. O evento ocorre no dia 4 de fevereiro.

Eilish concorre a seis estatuetas do Grammy deste ano, cinco delas pela canção “What Was I Made For?”, da trilha sonora do filme “Barbie”, que já lhe rendeu um troféu no Globo de Ouro.

Dua Lipa também foi indicada pela sua participação em “Barbie” com a música “Dance the Night”. Rodrigo, por sua vez, concorre a seis categorias com as canções do disco “Guts”, o segundo da sua carreira.

A 66ª edição do Grammy deve ter ainda outros shows. Estão indicados ao prêmio artistas como Taylor Swift, com o disco “Midnights”, e SZA, que concorre a nove estatuetas.