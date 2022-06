Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial

Dona do sucesso ‘Single Ladies’ fez uma lista com 56 artistas negros

Beyoncé, 41, fez uma lista com 56 artistas negros que influenciaram a música no mundo e divulgou no site de sua Fundação Beygood, organização social criada em 2014 para combater a discriminação e as desigualdades. A cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos em janeiro, é a única brasileira que aparece no ranking ao lado de Michael Jackson, Ray Charles, James Brown, Snoop Dogg, Usher, Alice Keys, entre outros nomes.

A dona do sucesso “Single Ladies” fez uma colagem com capas dos álbuns dos artistas e destacou: “Celebrando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo através de sua arte”. Vale lembrar que junho é considerado o mês da música negra nos Estados Unidos e, por isso, a cantora decidiu fazer a homenagem ao elenco escolhido por ela.

Beyoncé já tinha prestado uma homenagem à Elza Soares na época de sua morte há quatro meses. “Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou o Brasil e o mundo. Somos gratos!” , escreveu em seu perfil do Instagram. Os fãs da cantora estão ansiosos com os boatos de que um novo álbum da artista está prestes a ser lançado. Gravado no ano passado, o trabalho é chamado de “B7”.