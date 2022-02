Banda Rock Beats retorna com as lives hoje

Finalmente as transmissões ao vivo que fizeram sucesso em todo o Brasil retorna hoje com faixas clássicas e imperdíveis

A banda que ganhou o coração do Brasil com as suas lives incríveis está de volta. Será hoje, sexta-feira (18), às 20h mais uma live para matar a saudade. Com um repertório cuidadosamente selecionado para agradar ao público mais exigente, a live Especial Acústico Volume II vai aliar carisma da Rock Beats que você já conhece ao arranjo minucioso e o refinamento das interpretações acústicas para te fazer viajar no tempo e relembrar momentos inesquecíveis da sua vida.

Grandes clássicos da música, como Elton John, Phil Collins, Queen, Tears For Fears, George Michael, Cat Stevens, Bryan Adams, Tracy Chapman, Guns N Roses e muito mais, além das músicas autorais da vocalista Daniela Firme que vão ganhar belos arranjos instrumentais com destaque para a utilização de dois violões e baixo acústico. Um show para curtir viajando ao lado das melhores companhias! Marque seu alarme e avise os amigos.

Foto/Reprodução

Sobre a banda

A banda Rock Beats, formada pela vocalista Daniela Firme, o guitarrista Bruno Albuquerque, o baixista Alexandre Macarrão e o baterista Kaka Barros, iniciou o ano de 2020 como uma das bandas mais reconhecidas no gênero pop rock de Brasília para, durante a pandemia, transformar-se no mais novo fenômeno do pop rock brasileiro.

Consolidada no mercado brasiliense há mais de 16 anos, conquistou milhares de seguidores em todos os cantos do país, arrastando um grande e fiel público nas lives que vem produzindo.

Serviço

Live Rock Beats Especial Acústico Volume II

Horário: 20h

Link da live: https://found.ee/acusticovol2