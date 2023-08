Banda Restart anuncia retorno aos palcos para turnê de despedida após 8 anos

Segundo informações da “Folha de S.Paulo”, a banda dará início à turnê no dia 7 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo

A Banda Restart, que foi uma febre entre os anos de 2008 e 2015, está de volta para uma turnê de despedida que promete reacender a nostalgia dos fãs que cresceram ao som de suas músicas alegres e marcantes. Os integrantes Pe Lu, Pe Lanza, Thominhas e Koba se reunirão novamente para uma série de shows, proporcionando aos fãs a última oportunidade de reviver os sucessos como “Recomeçar” e “Levo Comigo” ao vivo.

Segundo informações da “Folha de S.Paulo”, a banda dará início à turnê no dia 7 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo. O grupo também passará por outras cidades como Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife. Estas serão as primeiras apresentações do quarteto desde 2015.

Embora ainda estejam pendentes a definição dos próximos locais e datas da turnê, os fãs já podem se preparar para garantir seus ingressos para o show em São Paulo. A venda começará na próxima sexta-feira, 4, através do site da Ticket360. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de que os fãs garantam seus lugares rapidamente para reviver os momentos únicos proporcionados pela banda em suas performances ao vivo.