Banda Lupa inicia a turnê Circulação Rock Brasília

A turnê marca o lançamento oficial do mais recente álbum, “Sucesso a Qualquer Custo”

Com mais de 8 milhões de plays nas suas plataformas digitais, a Lupa tem se destacado no cenário nacional. Agora, a banda brasiliense dá início à turnê Circulação Rock Brasília. A estreia é na próxima sexta-feira (10), na Casa Rockambole, em São Paulo.

A turnê marca o lançamento oficial do novo álbum, “Sucesso a Qualquer Custo”. O show da próxima sexta (10) contará com a presença da também brasiliense Ellefante, do grupo amazonense Jambu e de Junin, que lançou seu projeto solo.

Depois, também em São Paulo, a turnê irá realizar um show surpresa no dia 11 de novembro. O local será informado nas redes sociais da banda. Em seguida, a Circulação Rock Brasília passa pelo Estado de Goiás, com apresentação na Casamarela de Goiânia (GO), no dia 15 de novembro.

Composta pelo trio brasiliense Múcio Botelho, Junin e Lucas Moya, a Lupa já tocou em grandes festivais do País, como o Rock In Rio. Em São Paulo, o grupo conquistou, com o single “Oi : )“, a posição de segunda banda de rock mais tocada nas rádios.

‘Sucesso a Qualquer Custo’, lançado em agosto de 2023, conta com mais de 2,5 milhões de plays apenas no Spotify. “Tá na hora da gente matar essa saudade e reencontrar nossos fãs por todo esse país. Os shows de lançamento em Sampa e em Goiânia vão ser incríveis. Quero ver esse povo saindo de lá sem voz e sem forças” diz Múcio. “Estamos muito animados com nossa nova turnê que começará pela capital paulista. Vamos com tudo e prometemos um show eletrizante”, convida, animado, Lucas Moya.

Serviço

Turnê Circulação Rock Brasília – Banda Lupa

Primeiro show: 10 de novembro, em São Paulo

Participações de Ellefante, Junin e Jambu

Não recomendado para menores de 16 anos

Mais informações: @bandalupaoficial