“Baby Volta” é o novo single da cantora Ruama Feitosa

A cantora e compositora Ruama Feitosa, lança hoje (02/02) em todas as plataformas digitais a canção “Baby Volta” – composição de Bruno Sucesso e Klebin, com a produção musical assinada por Ricardo Lopes.

O single é o segundo lançamento da sertaneja pela Promegan e Virgin Music, a primeira faixa lançada foi “Amante Fiel” que marcou a estreia da cantora em novo escritório.

A música totalmente “Pra Cima” vem com uma coreografia incrível, envolvente, animada e dançante, trazendo também o registro em vídeo que está disponível no canal oficial da artista.

A letra de “Baby Volta”, fala sobre as saudades de um relacionamento ardente e apaixonante, com a coreografia de Leonardo Capo a música ficou muito animada e fará o público dançar no ritmo contagiante da nova canção.

A sertaneja que está vivendo um momento único e maravilhoso em sua vida, participou ativamente de toda a produção neste novo trabalho.

“Estou ansiosa, para mostrar o resultado do nosso trabalho, a música “Baby Volta” é totalmente pra cima e dançante e com uma coreografia maravilhosa, a galera que gosta de gravar vídeos para o tiktok, reels, vai amar.

A música será lançada na melhor época do ano, pois o Carnaval está batendo na porta, é o momento da galera poder curtir e dançar muito essa faixa que vem especialmente para isso.

A produção musical está incrível, a canção é uma mistura de sertanejo com piseiro , o resultado ficou maravilhoso, numa pegada POP e com uma identidade musical diferenciada”. Enfatiza Ruama.