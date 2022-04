Atitude 67 grava o dvd “Sempre Foi Pagode”

Audiovisual da nova label da banda será registrado no PALMA Gastrobar, nesta quinta (14), no Rio de Janeiro

A banda Atitude 67 se prepara para gravar mais um álbum audiovisual, dia 14 de abril, no Rio de Janeiro. Repleto de canções autorais e releituras de sucessos dos campo-grandenses e de grandes artistas, o projeto recebe o nome de “Sempre Foi Pagode”, para reafirmar o ritmo que move suas raízes e seus integrantes. Com uma sonoridade mais popular, mas sem perder o DNA do A67, a banda escolheu músicas de diversos estilos, que são parte de sua essência. O novo projeto também é a nova labelda banda, que vai rodar o país todo com a festa “Sempre Foi Pagode”.

O repertório do novo álbum vem recheado de uma mistura entre músicas inéditas, regravações e sucessos do A67. Para abrilhantar o projeto, os artistas convidaram os amigos Mumuzinho, Menos é Mais, Matheus Fernandes e Ferrugem para dividir o palco com eles e dar um toque a mais nessa mistura, orquestrada com maestria por Bruno Cardoso e Lelê. Ao todo, cerca de 20 faixas preenchem o repertório do novo projeto.

O local escolhido para o registro é o PALMA Gastrobar, que fica no bairro do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cenário mega colorido traz leds e neons espalhados pela estrutura que envolve o palco, que também tem um formato diferente e inovador que deixa o público ainda mais próximo do A67 e seus convidados.

Por muitas vezes serem questionados quanto ao estilo musical da banda – “É pagode?”, “É pop rock?”, “É reggae?” – escolheram batizar o novo trabalho para frisar que sim, “Sempre Foi Pagode”, mas é o pagode do A67. Pedrinho, Rege, Leandro, Karan, GP e Eric adicionam o tempero da banda nos arranjos de todas as canções, que têm instrumentos característicos do ritmo, como pandeiro, rebolo e reco-reco.