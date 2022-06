Artista independente de Brasília, Maví lança single inspirado pela “crise dos 20”

Música escrita durante a pandemia retrata vivência da geração Z e ganhou vídeo gravado na varanda de casa

A “crise dos 20” anos, que serviu de inspiração para artistas ao longo dos anos, chega na geração Z com “20 e poucos”, single de estréia de Maví. O músico de 22 anos nascido em Luziânia (GO) compôs a faixa durante um aniversário melancólico no auge da pandemia. A música é acompanhada do projeto “Maví Sessions”, gravado em casa e lançado nesta quinta-feira (16).

A chegada dos aniversários sempre foi motivo de reflexão, mas, em 2021, o momento marcou o início de um processo de autoconhecimento para o jovem. “Acho que todo o processo de envelhecer, amadurecer, se conhecer, apesar de muito bonito, é muito desconfortável”, diz. “Estava em casa, preferi ficar sozinho a ver meus amigos, escrevi a música no meu quarto com a luz apagada, uma vibe bem sad mesmo”, brinca.

Porém, “20 e poucos” só saiu da gaveta depois de um ano, graças a um “impulso de coragem”_, que atribui a colegas próximos. “Não sentia confiança, mas meus amigos me encorajaram muito. Então, lancei nas plataformas e fui comemorar. Saí pra dançar, levei balões, foi muito simbólico para mim. Representou o encerramento de um ciclo de autosabotagem”.

Sem divulgação, o single lançado em fevereiro já alcançou cerca de 3 mil streamings nas plataformas digitais. A surpresa com o bom desempenho da faixa deu fôlego para o goiano se jogar de cabeça em um sonho que sempre o seguiu. Assim surgiu “Maví Sessions”, um pocket concert que o artista estrelou, dirigiu e gravou, na própria varanda de casa. A primeira parte, para divulgar “20 e poucos”, já está disponível no YouTube e a segunda chega em breve.

Para Maví, a sinceridade da letra, fez a faixa ultrapassar sua bolha de amigos e conversar diretamente com o público jovem. “É de gente para gente. Quando eu soltei, pessoas que eu nem conhecia vieram falar que curtiram, que também tinham medos parecidos”, diz. “Entendi que tinha feito algo genuíno e sincero. Pode parecer clichê, mas entender que não somos e nem podemos ser perfeitos é o primeiro passo para tomar decisões mais acertadas”.

Animado com os novos rumos, ele dedica a boa fase aos amigos que o inspiraram a compor. “Não é fácil encontrar companheiros que te suportem e te dêem suporte nas presepadas da vida, especialmente quando se é uma pessoa assumidamente imperfeita”, reflete. “É uma música sobre conhecer as próprias fraquezas, procurar melhorar e estar bem para ser o bem na vida de pessoas que te seguem com tanto carinho e lealdade. Então, essa vai para a minha turma”.

Mesmo com o projeto recém lançado, Maví já projeta os próximos passos da carreira. “Tem a segunda parte do do Maví Sessions que eu pretendo lançar ainda esse mês, é um cover de uma artista que eu curto muito, e uma música nova que deve sair no final de julho ou começo de agosto”, adiantou o artista.

