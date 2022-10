Arctic Monkeys lança nova música ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

A banda britânica Arctic Monkeys lançou, nesta terça-feira (18), ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, nova faixa de seu próximo álbum ‘The Car’, previsto para esta sexta-feira, 21 de outubro.

O vídeo de ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ foi dirigido por Chappell & Zackery Michael e filmado no show que a banda fez recentemente no King’s Theatre no Brooklyn em NY.

Assista ao vídeo:

Turnê no Brasil

A banda está em turnê pelo mundo e, em novembro, passa pelo Brasil. Os shows serão realizados nos dias 4, 5 e 8 do mês que vem, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba, respectivamente.