Anitta revela feat com Ana Castela e elogia cantora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

Anitta, 30, exaltou a cantora Ana Castela, 20.

A carioca enalteceu o trabalho de Ana. “Acho ela o maior sucesso do Brasil, todas as músicas bombando, parece eu uns anos atrás”, afirmou, nos bastidores do Ensaios da Anitta, seu show-pré-Carnaval, segundo a Quem.

“Só não parece eu porque ela é belíssima natural”, completou Anitta, brincando. “Ela é muito legal, tem uma energia incrível”.

Anitta contou que está preparando uma música com a “Boiadeira”. “A gente já pensou em fazer música junto. A cada hora, a gente manda uma [composição] para outra. Encontramos uma que a gente gostou bastante”, disse. A data do lançamento, porém, não foi revelada.