Anitta fecha 2023 com o funk “Joga pra Lua”

A cantora Anitta acaba de lançar seu último single do ano, “Joga pra Lua”, em colaboração com os produtores Pedro Sampaio e Dennis. O funk reúne três expoentes do gênero brasileiro em mais um batidão megadançante.

Ouça “Joga pra Lua” em todas as plataformas digitais

“Joga Pra Lua” arremessa o ouvinte em um ambiente caloroso e de sedução. Como quem flerta com um pretendente em pleno baile funk, Anitta canta nos primeiros versos: “De longe eu te avistei / Bateu a sintonia / Papo que eu viajei / Querendo essa boquinha”.

“Eu amo colaborar com outros artistas. E acho maravilhoso quando essa sintonia rende uma, duas ou mais parcerias… ‘Joga Pra Lua’ celebra essa minha conexão musical com os meninos. Já fizemos outros trabalhos juntos e foi incrível”, comenta a cantora.

Um visualizer chega na segunda-feira (18), às 11h, ao canal de YouTube da cantora. Gravado na cidade praiana de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o vídeo foi dirigido pela própria cantora, em parceria com o time criativo da GINGA Pictures – que colaborou com ela também em videoclipes como “Funk Rave”, “Boys Don’t Cry” e “El Que Espera”.

Anitta apresentou uma primeira amostra de “Joga Pra Lua” ao mundo no último domingo (10), durante sua apresentação no festival TikTok In The Mix, que aconteceu em Phoenix (capital do Arizona, nos EUA) e foi transmitido globalmente. Na performance, ela ainda incluiu trechos de músicas como “Grip” e “I Wanna F”, ainda inéditas; e “BELLAKEO” – seu recém-lançado dueto com o mexicano Peso Pluma.