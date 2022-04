Anitta divulga novo álbum em aplicativo de relacionamento e dá match com usuários

“Versions Of Me” é o novo trabalho da artista mundial, que decidiu investir em uma nova e diferente estratégia de divulgação

Com uma nova estratégia para divulgar seu novo trabalho, o álbum “Versions of Me”, a cantora Anitta, 28, resolveu ir além de lançar o álbum em plataformas de streaming de áudio e resolveu colocar suas músicas em um aplicativo de namoro.

Agora os usuários do Tinder poderão curtir o card do novo álbum da artista quando o encontrarem. Depois do match, os internautas irão receber uma mensagem exclusiva de Anitta para o aplicativo e então poderão ouvir as novas músicas.

Anitta também fez sucesso recentemente na plataforma com sua música “Envolver”, que chegou em 1º lugar na lista de mais ouvidas do mundo no Spotify e na Billboard. Segundo o Tinder, 50% dos membros do aplicativo adicionaram o sucesso em seus perfis.

Anitta lançou o álbum “Versions of Me” nesta terça-feira (12), um álbum com canções em inglês, espanhol e português. “Confesso que nem sempre é fácil, mas o ‘Versions of Me’, um álbum trilíngue, de referências multiculturais e diversas, é a consolidação desse trabalho de três vias, sabe? Nesse projeto eu não tento abraçar o mundo, mas abraço todas as minhas facetas”, disse ela sobre o trabalho.

Foto/Reprodução

Ela anunciou o lançamento em março, quando o álbum ainda se chamava “Girl From Rio”. Na ocasião, ela fez uma série de tuítes enquanto “estava bêbada” e entre declarações aos fãs e pedidos de desculpas por não fazer “uma live bêbada”, ela respondeu uma fã que questionou: “Qual a data do álbum, mulher? Solta e bota a culpa na bebida”.

“Abril, anted do ohalella” [sic], escreveu Anitta. O tuíte da cantora já ultrapassou 2.000 curtidas, e fãs e internautas entenderam que a artista quis se referir ao festival Coachella, no qual ela foi anunciada como atração, ao lado de Pabllo Vittar, em janeiro de 2020, e que começa em 15 de abril.