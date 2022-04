Alto Volume leva Arqvírus, O Gabba e Os Mocambos ao palco do O’Rilley

Quartas-feiras Autorais consolida bandas do Distrito Federal e Entorno e renova a cena do Rock de Brasília no O’Rilley

As bandas O Gabba, Os Mocambos e Arqvírus são a atração do Alto Volume, nesta quarta-feira (13), no O’Rilley, na 409 Sul, a partir das 20h.

A programação do Quartas Autorais do O’Rilley em parceria com o Alto Volume reúne o melhor do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, inclusive mesclando com outros gêneros, dando destaque à cena local e revelando novas bandas ao público.

O Alto Volume é idealizado pelo cantor, compositor e produtor Cezar Degraf (Vontana), que mantém aquecida a cena de um dos principais polos do Rock do país.

“Esse espaço que está se abrindo para as bandas autorais e a mescla com outros gêneros, cada vez mais vem atraindo um público novo. A juventude de Brasília e do Entorno tem se identificado com nossa história, que gerou algumas das maiores bandas do cenário nacional. O Alto Volume tem orgulho de ver cada vez mais bandas surgindo com um som maneiro e com novas tendências”, destaca Degraf.

Arqvírus, O Gabba e Os Mocambos estão nessa leva de bandas que tem som voltado à nova geração de Brasília e que honra o legado de Capital do Rock. Quem for ao O’Rolley, nesta quarta-feira, encontrará shows de qualidade com bandas que já estão trilhando novos rumos do gênero.

Serviço

Alto Volume apresenta: Arqvírus, O Gabba e Os Mocambos

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 13 de abril

Horário: 20h

Entrada: R$ 20