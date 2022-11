Alto Volume Lança selo para bandas autorais no Velvet, nesta sexta (4)

Trabalho será feito de ponta a ponta, com produção, gravação, mixagem, masterização e assessoria, tudo com o acompanhamento de uma equipe

O Velvet Pub na 102 Norte recebe, nesta sexta-feira (4), o lançamento do Selo Alto Volume, que contará com bandas de rock autoral do Distrito Federal e do Entorno. O evento marca uma nova fase para o gênero e artistas locais. Os shows com as bandas Zênit, Pedro Castro e o Cardume, Marimbondo, Mariá e Saturno em Chamas começam a partir das 20h e os ingressos custam R$ 25.

Para que as bandas independentes possam conseguir destaque e alcançar o público esperado, o trabalho do Selo Alto Volume será feito de ponta a ponta. Os artistas terão produção, gravação, mixagem e masterização, tudo será feito com o acompanhamento de uma equipe, que oferecerá ainda assessoria de imprensa, marketing musical, booker, planejamento estratégico e áudio visual. Um trabalho completo para projetar os artistas que fazem parte do selo.

“Temos excelentes bandas e artistas autorais em todo o DF e Entorno. A missão do Alto Volume Records é lançar esses artistas para o mundo. Entendendo as demandas e necessidades de cada artista, vamos aproximá-los do seu público através de estratégias menos massivas e mais segmentadas. Já começamos a trabalhar com bandas do Distrito Federal, mas também estamos em contato com artistas de outros estados. Hoje em dia a música não tem barreiras”, afirma o produtor e fundador do Selo, Cezar Degraf (Vontana).

Degraf explica que ter uma carreira musical vai além gravar e subir uma música nas plataformas de mídia e, para que ela alcance o público alvo precisa de planejamento e estruturação.

“Às vezes artistas solo e bandas não conseguem sozinhos cumprir todas as demandas que uma carreira musical exige. O Alto Volume Records chega para ser um facilitador. Música é arte, mas também é um produto. Temos uma equipe extremamente competente e preparada para auxiliar os artistas que fazem parte do nosso selo nessa caminhada”, completa Cezar Degraf.

O primeiro show com bandas exclusivamente do selo ocorrerá, nesta sexta-feira (4), no Velvet. Subirão ao palco Zênit, Pedro Castro e o Cardume, Marimbondo, Mariá e Saturno em Chamas.

A casa abriu as portas em apoio à nova cena musical do Rock local. O pub é conhecido pela diversidade musical e por sempre estar abrindo espaço para que novos artistas da cidade possam mostrar seu trabalho.

