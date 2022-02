Aff Mídia lança clipe e novas versões de “Énadaboy!”

Faixa de maior sucesso do coletivo ganha duas novas versões: uma, com várias participações; a outra, em ritmo de pagodão baiano

O coletivo de rappers do Distrito Federal Aff Mídia lançou recentemente duas novas versões da faixa “Énadaboy!”, maior sucesso do grupo. A primeira traz rappers do Distrito Federal para somar na faixa; a segunda é uma releitura da versão original em ritmo de pagodão baiano.

A primeira versão tem as participações de André Aérre, BluntpK, Kel e Matheus MT5, além de Flip G, Igor TX e rash, que são membros da Aff Mídia. Todos os artistas são do DF. “Nós juntamos pessoas com quem tínhamos vontade de trabalhar e pensamos em fazer esse remix”, conta o grupo.

A segunda versão traz os mesmos versos da “Énadaboy!” original, mas em ritmo de pagodão. Ambas as faixas foram produzidas por BM Ally. “O Ally chegou com essa ideia. Mandamos a música, e ele apresentou para a gente essa versão em pagodão. Gostamos e resolvemos lançar.”

As releituras de “Énadaboy!” se justificam porque a faixa é o maior sucesso da Aff Mídia, como eles mesmos confirmam: “É claro que temos outros sucessos, como “Baile da Praça”, mas Énadaboy é uma música que o nosso público pede muito. Já virou lei, temos que tocar em todos os nossos shows”, comentam.

O clipe da versão original foi lançado neste sábado (26). Confira:

Outros projetos

Além de Énadaboy!, a Aff Mídia tem mais projetos na rua, como os singles “Ego”, “Astronauta”, “Ela Odeia Gucci”, “Grife” e “2021”. O coletivo já lançou também o EP de cinco faixas “AFF Tapes vol. 1”, que leva ao ouvinte as vivências retratadas por cada integrante da Aff Mídia. O grupo é composto por nove integrantes: FlipG, Igor Tx, Jazzy, Lx, Rash, RN, Tchello, VZ e VOID.

Paralelo aos trampos em grupo, os integrantes VZ e Tchello lançaram recentemente o álbum “11:11”, com quatro faixas; Jazzy e LX também têm um EP independente, o “Rockstars”.

O coletivo diz ter várias ideias em mente para serem lançadas nos próximos meses. Uma deles é o EP “AFF Tapes vol. 2”, que já está sendo trabalhado.