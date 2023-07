Aberto edital para o projeto Conexões Camerísticas

Serão aceitos grupos de todo o Brasil com formações de dois a oito músicos. Inscrições gratuitas até 3 de setembro

De 1º de agosto a 3 de setembro, a 6ª edição do projeto “Conexões Camerísticas” realizará chamamento aos músicos interessados em participar do encontro com grupos de música de câmara, que será realizado de 30 de outubro a 3 de novembro, na Escola de Música de Brasília.

Serão aceitos grupos de todo o Brasil com formações de dois a oito músicos. Entre as exigências, o grupo inscrito deverá apresentar repertório com duração de até 20 minutos, tendo ao menos uma peça de compositor brasileiro. Serão selecionados 14 grupos profissionais.

O grupo Quarteto Transversal é o organizador e anfitrião do evento e também se apresentará no concerto. Cada projeto selecionado receberá três mil reais de cachê. Esta é a 6ª edição do projeto “Conexões Camerísticas”, que tem um viés educacional com o objetivo de promover e fomentar a música de câmara e a formação de plateia no Distrito Federal. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

O formulário para a inscrição gratuita e regulamento estão disponíveis no site https://www.conexoescameristicas.com.br/.

Serviço

Edital de chamamento para 6ª Edição do Projeto Conexões Camerísticas

Inscrições:

De 1º de agosto a 03 de setembro de 2023

Edital e formulário em: https://www.conexoescameristicas.com.br/