A sertaneja Ruama Feitosa lança single “Amante Fiel”

A sertaneja Ruama Feitosa, artista exclusiva da ProMegan e Virgin Music , lança hoje (01/12) em todas as plataformas digitais o single “Amante Fiel”, a canção é uma composição de Junior Varjão e Biron da Pisadinha. A letra fala sobre amor e renúncia.

O registro audiovisual aconteceu no BTNK Bar em São Paulo e estará disponível a partir de amanhã (12h) no canal oficial da cantora. A ideia principal para gravar nesta locação, foram as características no estilo industrial vintage. Algumas cenas foram gravadas em um vagão de carga antigo em madeira, mostrando uma interpretação dramática da artista. Com direção e produção da Promegan e JOTAKA produções, fotografia de Felipe De Vita e Make Hair de Caique Collins.

A cantora e compositora, com personalidade marcante, tem uma ampla bagagem de composições e afirma que já perdeu as contas de quantas letras escreveu. Sua paixão pela música começou muito cedo, aos dois anos de idade, quando cantava pelos cantos da casa e nas festas de família. Aos quinze anos de idade começou a cantar profissionalmente e aos dezesseis lançou seu primeiro EP, com cinco canções, sendo quatro faixas autorais. Seu objetivo na música é ter essa troca com o público, proporcionando momentos de alegria e prazer em seus shows.

Com este novo projeto, o escritório da cantora pretende lançar até janeiro/23, três canções inéditas com videoclipe e até o fim do primeiro semestre lançar um DVD acústico.

“Tenho a sensação de missão cumprida, estou ansiosa para ver o resultado deste trabalho, que foi realizado com muita dedicação por toda a equipe, a música tem uma letra linda que acredito que muita gente vai se identificar, pois fala de um amor proibido, uma relação que se desgastou com o tempo”.Finaliza Ruama.

