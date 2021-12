‘Música não é bagunça’, diz Anitta sobre remix de Melody retirado do ar

A cantora explica que o algoritmo de sua gravadora derruba automaticamente qualquer conteúdo publicado com sua voz ou imagem, sem autorização prévia

A cantora Anitta, 28, usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para explicar o veto à versão de “Faking Love” lançada por Melody, 14. A jovem chegou a gravar Stories chorando após a canção “Fake Amor” ser retirada do ar na última segunda (20).

“Quando eu falo para vocês que essa menina Melody vai ser o próximo ‘kikiki’ do Brasil vocês não acreditam em mim”, começou a artista. “Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela porque o pai não é correto também não me escutam”, escreveu.

Anitta seguiu dizendo que achou a versão de Melody ótima, mas pontuou que “música não é bagunça e Internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros”. A cantora explica que o algoritmo de sua gravadora derruba automaticamente qualquer conteúdo publicado com sua voz ou imagem, sem autorização prévia.

“Quanto a versão da música sem a minha voz… Essa também precisa de autorização da editora (Sony). Que todo bom empresário sabe que não se faz por meio do Twitter, e sim entre as editoras por e-mails, ligações etc.”, continuou a artista.

Ela pontua que a música, feita em parceria com a rapper Saweetie, tem 11 donos, e que todos deveriam liberar a publicação. “E não tem como liberar algo do qual não se tem conhecimento”, completou Anitta, que disse ter adorado a versão.

“Achei divertida a estratégia de marketing para bombar com meu nome e me forçar a autorizar (achei meio pânico na TV com a sandália da humildade), mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada. Para proteger o direito dos artistas e suas criações”, continuou.

“Adorarei liberar a minha parte quando receber um pedido formal. Mas já aviso, para os outros pedidos, que essa tática que foi utilizada não é muito bem vista lá fora nesse tipo de negociação. Mil fake beijos”, concluiu a artista.

Após a música ter sido vetada, Melody foi ao Instagram e gravou Stories chorando. “Gente, eu não estou acreditando. Sério. Não sei se vocês viram, mas tive que tirar a música de todas as plataformas. A música, gente, eu fiz em questão parecida com “Assalto Perigoso”, era um remix”, começou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jovem cantora disse que tentou tirar a voz e imagem de Anitta, mas mesmo assim a música foi vetada. Ela afirmou que a música foi uma homenagem à artista, já que ela tinha gostado de “Assalto Perigoso”. “Eu fiz de coração, eu juro. Não estou querendo dinheiro. Eu ofereci todos os direitos da música para eles, toda a monetização, já provando que eu não queria ganhar dinheiro”, disse.

“Estou muito chateada. Anitta, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, libera. Eu fiz de coração. Não quero ganhar nada. Fiz porque realmente gostei muito e queria mostrar para o povo”, completou a cantora. Procurada pelo Folha de S.Paulo, a assessoria de Melody não respondeu até a conclusão deste texto.