Murilo Rosa desmente que tenha morrido

No último final de semana, o ator Murilo Rosa virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Uma fake news sobre a suposta morte do artista viralizou na internet.

Murilo Rosa garantiu que irá processar o responsável por espalhar a fake news como forma de fazê-lo aprender a respeitar as pessoas.

Por meio do Instagram, o ator postou um vídeo e relatou que passou a receber uma série de mensagens de amigos e fãs preocupados com o seu estado de saúde devido ao rumor criado.

“Essa semana, hoje e ontem, estou recebendo milhões de pessoas que me seguem, pessoas super legais, todo mundo preocupado. Eu cheguei aqui no espetáculo e todo o elenco veio falar comigo sobre isso. O meu filho me ligou pra saber sobre isso. Ou seja, criou uma repercussão, né? Eu sei que é um site de quinta categoria que saiu isso, que não deveria ser levado a sério, mas as pessoas ficam repassando isso”, disse Murilo no vídeo.

“É uma matéria muito do mal. Esse cara que escreveu isso é do mal, né? Ele é um cara que conseguiu chamar atenção dos meus advogados. Ele vai ser processado na área cível e penal pra ver se ele aprender a ser gente”, garantiu o ator.