Murilo Huff volta aos palcos após morte de Marília

O cantor sertanejo Murilo Huff, 26 anos, abriu nesta sexta-feira (3) suas redes sociais com uma bela reflexão acerca dos caminhos da vida.

Ele é pai do pequeno Leo, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro.



Por meio do Twitter, Murilo revelou que estava retomando seus compromissos profissionais Brasil adentro, após uma pausa para digerir o luto da tragédia envolvendo a mãe de seu filho.



“Já na estrada? Hoje é dia de dar mais um passo na estrada chamada ‘seguir em frente’. Não vai ser fácil, eu sei, mas não é impossível também. Vamos com fé em Deus”, declarou ele.



Murilo e Marília estavam juntos e, após algumas idas e vindas, separaram-se definitivamente em setembro deste ano, pouco antes do acidente que tirou a vida da cantora. Ele atualmente divide a guarda de Leo com a mãe de Marília, Ruth Dias.