Murilo Huff chama de ‘velha maluca’ fã que o acusou de não cuidar do filho

O cantor sertanejo Murilo Huff, 26, rebateu na terça-feira (29) uma fã que o acusou no Twitter de não cuidar do filho Leo, 2, do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo, no interior de Minas Gerais, em novembro do ano passado.

Huff estava interagindo com os fãs quando uma mulher o acusou de ser um pai ausente. “Vão cuidar do Leo, moço, [você] nem participa [da vida] do menino, Deus me livre”, escreveu a internauta que vem postando várias críticas ao artista na rede social.

Ele não gostou do que leu e respondeu a mulher. “Vai cuidar você da sua vida, velha maluca”, escreveu o cantor que tem guarda compartilhada do filho com a mãe de Marília, Ruth Moreira.

Fãs saíram em defesa de Huff e também responderam a mulher. Uma usuária da rede social comentou que tem certeza que não falta amor e cuidado a Leo que perdeu sua mãe de forma trágica. “Deus cuide de você e da mãe da Marília para terem forças para cuidar, mimar, amar e proteger essa vida especial.

Deus abençoe todos. Quem cuida da vida alheia esquece a própria.”

Outro internauta pediu para as pessoas não falarem do que não sabem da vida diária do cantor. “Ele é o melhor pai que o Leo pode ter, isso posso garantir para vocês. Mumu o que importa aqui é a sua verdade, seu amor e cuidado pelo seu filho, o resto é resto.”

Um fã escreveu que as pessoas gostam de dar pitaco como se soubessem do íntimo da pessoa e falou para o cantor não dar importância para esse tipo de comentário. “A vida dessa aí é bem parada para se meter na dos outros”, disse.