Mundo digital: navegue na rede com segurança com essas ferramentas e ações

O mundo de hoje está dando o salto para o plano digital e estamos vendo áreas como trabalho, estudo, comunicação e entretenimento sendo realizadas principalmente pela internet.

No entanto, essa grande rede pode permitir que as informações que compartilhamos online sejam expostas caso as medidas de segurança apropriadas não sejam tomadas. Aqui, trazemos algumas ações e ferramentas que aumentam a segurança ao navegar pela rede.

VPN, uma forma de manter a privacidade online

Atualmente, uma das medidas de segurança que nos permitem manter a privacidade das nossas comunicações online é a chamada VPN, ou rede privada virtual. O Brasil é um dos cinco países que mais utilizam VPN no mundo, com mais de 20 milhões de pessoas. Apenas em 2019, já haviam sido feitos nos dispositivos móveis mais de 20 milhões de downloads de aplicativos do gênero.

Os downloads são, em sua maioria, feitos em dispositivos Android, sendo computados cerca de 75% enquanto os 25% restantes são baixados via iOS. De forma resumida, uma VPN pode ser vista como um túnel criptografado por onde viajam todas as informações que trocamos na internet.

Essa espécie de túnel coloca nossos dados pessoais fora do alcance de hackers, governos e até mesmo de nosso provedor de internet, trazendo diversos outros benefícios. Alguns deles são:

permite alterar a localização geográfica que os sites com os quais interagimos recebem de nós;

nos coloca fora do alcance de hackers, principalmente quando acessamos uma rede Wi-Fi pública, como as de aeroportos, restaurantes e shoppings;

protege de ataques como o chamado “Man-in-the-middle”, em que nossas informações são interceptadas por um intermediário antes de chegar ao destino. Graças a esse túnel de comunicação direto e criptografado, as informações são descartadas.

Quais outras ações aumentam a segurança na rede?

Além de uma rede privada virtual, que pode ser muito útil para navegar na internet quando estamos longe de casa, há outras ações que também podem ser tomadas nesse sentido.

Vale mencionar que grande parte da nossa segurança online depende de nós mesmos e pode ser melhorada quando combinamos várias ferramentas e medidas de segurança. Para complementar a ação do VPN, as seguintes ações preventivas também podem ser postas em prática:

revisar os links que aparecem nas páginas da web e nos e-mails : isso nos ajudará, antes de clicar neles, a termos certeza de que não estamos caindo em uma armadilha. Ao passar o mouse sobre os links, podemos identificar que o endereço que o texto comenta é o mesmo ao qual seremos direcionados;

: isso nos ajudará, antes de clicar neles, a termos certeza de que não estamos caindo em uma armadilha. Ao passar o mouse sobre os links, podemos identificar que o endereço que o texto comenta é o mesmo ao qual seremos direcionados; não entrar em sites que não tenham certificados de segurança válidos : podemos validar que nossas interações com uma página são criptografadas se o endereço começar com https:// e virmos um símbolo de cadeado próximo a ele na barra de navegação;

: podemos validar que nossas interações com uma página são criptografadas se o endereço começar com https:// e virmos um símbolo de cadeado próximo a ele na barra de navegação; não usar a mesma senha para mais de uma conta online: é importante variar as senhas para acessar, por exemplo, seu e-mail, o bankline, plataformas de streaming e outros sites ou aplicativos que você usa com frequência. Certifique-se também de que essas senhas não sejam fáceis de decifrar e altere-as com frequência

Quando usamos várias medidas de segurança em simultâneo, como acessar páginas da web com certificado SSL (https://) através de uma VPN, podemos navegar na internet com mais confiança.

Como o mundo está cada vez mais adotando processos digitais para as diversas áreas da vida, é muito importante estar sempre informado e na vanguarda das medidas de segurança necessárias ao navegar na rede. Existem várias razões para priorizar nossa segurança online, especialmente em 2022, pois nos encontramos numa era de transformação digital em comunicações, serviços e entretenimento.