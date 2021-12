Mundo Bita lança nova temporada e Emicida estará no clipe de estreia

A animação Mundo Bita irá lançar uma nova temporada a partir de janeiro de 2022. Intitulada “Bita e os Sentimentos”, as aventuras de Bita, Tina, Lila, Dan e Tito contarão com a participação especial do rapper Emicida no clipe de estreia de “O Amor é Tudo de Bom”. O desenho irá ao ar no dia 14 de janeiro, no canal do Mundo Bita, no YouTube, que tem mais de 11 bilhões de visualizações.

A nova temporada fala sobre a importância de saber reconhecer os sentimentos e lidar com eles. A música de estreia com Emicida aborda as emoções potentes e transformadoras presentes nas pequenas ações e nos gestos mais singelos. “Em maio deste ano, eu estava assistindo a um clipe de Emicida e pensei em como seria lindo ele fazer parte do Mundo Bita. Mandamos uma mensagem e ficamos flutuando em alegria quando ele respondeu topando o nosso convite. Esperamos que as famílias curtam muito, pois o amor é tudo de bom”,disse Chaps Melo, criador de Mundo Bita. “A gente assiste muito Mundo Bita lá em casa. Até brincamos nos perguntando quando chegaria a minha vez de fazer uma participação para, finalmente, minha filha reconhecer que fiz uma música legal”, brincou Emicida. O rapper acredita que esta é uma maneira de chegar mais cedo na vida das crianças: “quando a gente une animação e música com uma mensagem bacana, é uma vitória, porque esse som vira trilha da rotina das crianças. É como se essas músicas se tornassem o melhor amigo dessas crianças. E, mesmo após terem crescido, elas vão se lembrar da letra e da mensagem com carinho”. No vídeo, Emicida, Bita, Tina, Lila, Dan e Tito brincam e se divertem na casa da Vovó Ivone, avó da Tina e do Dan, enquanto aprendem que o amor se multiplica no coletivo, beijinhos podem ser curativos e, mesmo quando errar, siga em frente. Estadão Conteúdo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE