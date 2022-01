Mumuzinho grava seu novo dvd “Resenha Do Mumu”

Reconhecido pelo grande talento, pelo carisma e pela alegria contagiante, Mumuzinho grava seu novo projeto “Resenha do Mumu”, o sétimo álbum de sua bem-sucedida carreira. Consolidado como um dos maiores sambistas da atualidade, o cantor, compositor e técnico do programa “The Voice 60+” vai registrar o novo trabalho hoje, no Rio de Janeiro.

“Resenha do Mumu” é uma coleção de 20 faixas que mostram a desenvoltura do artista ao trabalhar com artistas de estilos variados. O disco revisita alguns de seus maiores sucessos, como “Playlist”, “Fulminante, Pra você acreditar, A carta, Baratinar” e “Eu Mereço Ser Feliz”, e também inclui oito faixas inéditas.

O DVD tem as participações especiais de Luísa Sonza, Dilsinho,Zé Vaqueiro, Ferrugem, Molejo e Tiee. A direção é assinada por Fernando Catatau. O resultado vai começar a ser apresentado ao público ainda esse ano.



Com mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, Mumuzinho é um artista que sempre inova e surpreende. Em 2021, o expoente do novo samba brasileiro disponibilizou o EP “Playlist” (https://umusicbrazil.lnk.to/PlaylistAlbumPR), lançado em dois volumes, com um total de 13 faixas. O bem-sucedido projeto marcou seu retorno à música romântica e agradou em cheio ao público – hoje o cantor já soma mais de 10 milhões de fãs nas redes sociais.



Referência no mundo do samba, Mumuzinho percorre o país com seus shows e é presença confirmada nas melhores rodas, tocando nas rádios e participando de vários projetos.