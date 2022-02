Mulher quer provar na justiça que Gustavo Lima é pai de sua filha

Depois de um encontro em 2004 com o cantor, a farmacêutica quer provar a paternidade na justiça

Eloá Soares de 36 anos, do interior de SP, alega que Gustavo Lima e pai de sua filha de 16 anos. Ela afirma que o suposto encontro aconteceu em setembro de 2004, quando o cantor tinha apenas 15 anos.

No momento o processo ocorre em segredo de justiça e está sendo protocolado no Fórum de Santos, cidade onde mora atualmente com a filha.

Em entrevista para o site CCN.net.br ela explica como teria conhecido o cantor e como foi o encontro.

“Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mais depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida”, disse ao portal. Ela ainda conta que chegou a encontrar com Gustavo depois do nascimento da filha.

Vale lembrar que sertanejo já e pai de dois meninos fruto do casamento com a influencer e modelo Andressa Suíta.