Mulher Melão revela que já teve assinante no OnlyFans que gastou mais de 30 mil dólares

A funkeira está fazendo o maior sucesso com seus clientes na plataforma; Ela explica o que faz de diferente das outras mulheres

No bate-papo que rolou durante o podcast ‘Bulldog Show’, nesta terça-feira (26), a funkeira Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, contou detalhes do seu sucesso na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans.

Recentemente, a famosa revelou ter comprado um carro importado no valor de R$ 300 mil com o dinheiro que já recebeu em sua página na plataforma. Durante sua entrevista, Melão contou o segredo do seu sucesso no OnlyFans.

“Mulher gostosa tem um monte, você tem que fazer as coisas com prazer, tem que gostar, e eu gosto. Você tem que vender uma boa história todo dia. Eu gosto de criar situações e saio do monótono”, afirmou.

A funkeira disse também que algumas pessoas chegam a gastar uma bolada pelo seu conteúdo, e que um assinante do canal já chegou a gastar mais de 30 mil dólares com ela.

“Tem gente lá no meu canal que já gastou comigo mais de 30 mil dólares. Uma pessoa só. Tem homem que você tá ali interagindo e ele acaba se empolgando, vai dando tips [gorjeta]. Eles vão se soltando. Hoje eu tô levando uma calcinha nos Correios que um americano comprou por dois mil dólares. Eu botei perfume nela, deixei bem bonita”, disse.